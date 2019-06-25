وفّر 131 مليار جنيه.. تقرير يكشف استخدامات المصريين لـ"جوجل" في 11 نقطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشفت شركة "جوجل" عن نتائج تقرير أعدته شركة الأبحاث البريطانية "Public first"، توضح فيه منتجاتها، الأكثر استخدامًا عند المصريين سواء في المنزل أو العمل والمجتمع بشكل عام.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأرقام التي تضمنها التقرير، الذي أجرى استطلاعًا على 1000 مصري من عشرات المدن والأعمار والثقافات المختلفة، فيما يتعلق باستخدام المصريين لمحرك "جوجل" على النحو التالي:

1- وصل إجمالي فائض المستهلك مقابل خدمات جوجل ويمثل الفارق بين ما يكون المستهلك مستعدًا لدفعه وما يدفعه فعليًا مقابل خدمات جوجل إلى 131 مليار جنيه، حال سداد قيمته مالية مقابل الاستخدام.

2- ساعدت "جوجل" في دعم الاقتصاد المصري بـ5.2 مليار جنيه سنويًا.

3- 1 من أصل 3 من مستخدمي الإنترنت، يستخدمون محرك البحث جوجل لإيجاد وظائف جديدة.

4- 77% من المصريين يشاهدون فيديوهات على "youtube"؛ لمساعدتهم في أداء مهام منزلية مختلفة.

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5- 63% من المستخدمين استعانوا بخرائط جوجل لتحديد الوجهات والطرق في فترة العطلات والإجازات.

6- 93% من مستخدمي الإنترنت يلجأون لجوجل أثناء العمل.

7- أكدت 79% من الشركات سهولة عثور المستهلكين على نشاطهم التجاري؛ بتواجدهم عبر محرك البحث.

8- 1 من 5 من الأهالي يستخدمون جوجل كمصدر للنصائح التربوية.

9- يؤدي استخدام المصريين لخرائط جوجل إلى تجنب كم هائل من غاز ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 25000 رحلة طائرة سنويًا.

10- 1 من أصل 3 من المصريين يستخدمون جوجل من أجل إيجاد مطعم أو كافيه قريب.

11- 58% من المصريين أكدوا استخدامهم خرائط جوجل أثناء العمل.​