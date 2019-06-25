محاكمة ممرضة وزوجها بتهمة قتل طبيب نساء بحلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار نبيل عزيز إبراهيم، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهمين بقتل طبيب نساء، وإلقاء جثته داخل المقابر بعرب راشد.
صدر القرار بعضوية المستشارين جمال حسن أحمد، وعبدالعزيز حسن عبدالونيس، بأمانة سر أشرف جابر، ومحمد الغلبان.
وتمكنت الأجهزة الأمنية في حلوان، من كشف غموض واقعة مقتل طبيب نساء شهير والعثور على جثة في منطقة مقابر عرب راشد.
وتبين لفريق بحثي من ضباط مباحث جنوب القاهرة، أن وراء ارتكاب الواقعة ممرضة تعمل لدى الطبيب، واستعانت بزوجها وصديقه لسرقة الضحية وقتله، وتم القبض عليهم وبحوزتهم سيارة الضحية.
وبمواجهتهم أمام رجال المباحث اعترفوا بارتكاب الواقعة بغرض سرقته، وأن المتهمة بحكم عملها معه جمعت كل المعلومات عنه وعن أماكن ومواعيد تحركه من وإلى العيادة، وأبلغت زوجها الذي استعان بصديق له لارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر ملحق بمحضر العثور على الجثة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
وكان ضباط مباحث حلوان تلقوا بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة مسن ملقاة بمقابر عرب راشد دائرة القسم.
وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لدكتور نساء وتوليد، يدعى "فتحي. ع"، 60 سنة، ويرتدي ملابسه كاملة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي انتقلت لمكان الحادث لمناظرة الجثة، حيث تبين أنها مكبلة اليدين والقدمين مع وجود شريط لاصق على فمه، فأمرت بدفنها بعد عرضها على الطب الشرعي.
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