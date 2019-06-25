"الحكم على محافظ المنوفية السابق ورشوة المترو".. نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، تداول بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

- الحكم على محافظ المنوفية السابق في اتهامه بالكسب غير المشروع

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية الأسبق، في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع قدره 58 مليون جنيه من خلال استغلال سلطته ونفوذه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي، وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم، ووليد عبد الجواد.

كان المتهم أحيل إلى الجنايات بعد أن انتهت التحقيقات التي أجراها المستشار الدكتور محمد أيوب رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بجهاز الكسب غير المشروع، وتبين أن المتهم حصل لنفسه على كسب 58 مليونًا و795 ألفًا و942 جنيهًا، من خلال استيلائه لنفسه بغير حق على 27 مليون و485 ألف جنيه من أموال المحافظة، بأن اتفق مع آخرين على طرح 4 عمليات تطوير ورفع كفاءة عدد من مباني المحافظة، وأمر بإسناد تنفيذها إلى شركة أحد المتهمين بالأمر المباشر، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

- محاكمة كبابجي متهم بقتل عشيق طليقته

تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار نبيل عزيز إبراهيم، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهم بقتل عشيق طليقته.

واعترف المتهم ويعمل "كبابجي" أنه كان متزوجًا من "غادة. م" وكانت حياتهما تمر بسلام وأنجب منها طفلين، حتى تعرفت على المجني عليه "نور. ب" سائق "توك توك"، كان يعمل لدى طليقته حيث كانت تمتلك 3 تكاتك بمنطقة بولاق الدكرور.

وأضاف المتهم أنه طلق زوجته قبل الحادث بشهر بعدما علم بوجود علاقة آثمة مع المجني عليه، حيث دأبت زوجته على افتعال المشاكل معه بتحريض من عشيقها، لإجباره على طلاقها، مشيرًا إلى أنه حاول أن يعيدها إلى عصمته ولكنها رفضت.

وفي أحد الأيام اتصل بها للاطمئنان على أولاده، فردت عليه طليقته وأخبرته بأنها بصحبة المجني عليه داخل شقتها، قائلة "السواق نايم في حضني"، وأعطت الهاتف لعشيقها الذي طالبه بالابتعاد عنها وعدم الاتصال بها قائلًا له "عيالك أنا أعرف أربيهم"، ما استشاط غيظه وعقد النية على قتله، قائلًا "صعبت عليا نفسي وحسيت بالإهانة" .

- محاكمة المتهمين في قضية "رشوة المترو"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة "محمد. س"، مالك شركة للأنظمة المتكاملة، و"وليد. أ"، 43 سنة، محام، لقيامهما بعرض 150 ألف جنيه، رشوة على مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، مقابل التغاضي عن المخالفات التي ترتكبها الشركة، في القضية المعروفة إعلاميًا "برشوة المترو".

كشفت تحقيقات محمد الجرف وكيل أول نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، أن المتهم يعمل مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات، وأنه المختص وظيفيًا بالتوقيع على المستندات اللازمة لصرف مستخلصات الشركة، واتخاذ إجراءات تحصيل الغرامات من الشركات المخلة بالتزاماتها التعاقدية معها، وأن المتهم عرض عليه مبلغ الرشوة وأعطاه 30 ألف جنيه كمقدم رشوة بهدف استكمال التعامل مع شركته.

- اليوم.. محاكمة المتهمين باختلاس 331 مليون جنيه من إدارة 6 أكتوبر التعليمة

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تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهمين باختلاس 331 مليون جنيه، من إدارة 6 أكتوبر التعليمة.

وتبين من قرار الإحالة قيام المتهمين "هدى. أ. ح"، مدير حسابات، مندوب وزارة المالية، بإدارة 6 أكتوبر التعليمية، و"عواطف. أ. ح"، مفتش مالي باتحاد الإذاعة والتليفزيون، و"مجدي. أ. ح"، صحفي "سلامة. م. ط"، مدير إدارة أكتوبر التعليمية، "وجيه. ر. أ"، مراجع حسابات ومندوب صرف بإدارة أكتوبر التعليمية، "أحمد. ع. ظ"، محاسب بمديرية أوقاف الجيزة، "عباس. س. ح"، عامل بمديرية أوقاف الجيزة باختلاس 331 مليون و224 ألف جنيه، بأن وقعت المتهمة الأولى على توقيع ثاني على 578 شيك بنك، لتحقيق إدارة الكسب غير المشروع والمسحوبة على البنك المركزي المصري، لتكون قابلة للصرف خصمًا من حسابات جهة عملها.

- مد أجل الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ"التجمهر والتظاهر"

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، اليوم الثلاثاء، حكمها على المتهم أمام فؤاد من حركة 6 أبريل، في إعادة محاكمته باتهامه بالتجمهر والتظاهر، عقب صدور حكم غيابي ضده بالسجن المؤبد.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد محمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

كان المتهم ألقى القبض عليه بعد صدور حكمًا غيابيًا ضده بالسجن المؤبد، في اتهامه بالتجمهر والتظاهر وتعطيل حركة المرور، وقدم دفاعه طلبًا بإعادة إجراءت محاكمته لكون الحكم غيابيًا.

- الحكم على 16 متهمًا بانتحال صفة ضباط شرطة بالبساتين

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبدالعال، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 16 متهمًا بالتنكر وانتحال صفة ضباط شرطة ومسئولي الضبط القضائي، بدائرة قسم البساتين.

تعقد الجلسة بعضوية المستشار أيمن عفيفي، ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب عبد المجيد.

والمتهمون هم: "وائل. ط، وأحمد. ر، ومحمد. ع، ومحمد. إ، ومحمد. ن، ويحيي. أ، وانتصار. ع، وتامر. أ، وطاهر. أ، وإسلام. أ، ومحمد. ع، وحسين. أ، وعلى. أ، ومحمود. م، وخالد. م".

- محاكمة ممرضة وزوجها بتهمة قتل طبيب نساء بحلوان

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار نبيل عزيز إبراهيم، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهمين بقتل طبيب نساء، وإلقاء جثته داخل المقابر بعرب راشد.

صدر القرار بعضوية المستشارين جمال حسن أحمد، وعبدالعزيز حسن عبدالونيس، بأمانة سر أشرف جابر، ومحمد الغلبان.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في حلوان، من كشف غموض واقعة مقتل طبيب نساء شهير والعثور على جثة في منطقة مقابر عرب راشد.

وتبين لفريق بحثي من ضباط مباحث جنوب القاهرة، أن وراء ارتكاب الواقعة ممرضة تعمل لدى الطبيب، واستعانت بزوجها وصديقه لسرقة الضحية وقتله، وتم القبض عليهم وبحوزتهم سيارة الضحية.​