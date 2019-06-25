الحكم على 16 متهمًا بانتحال صفة ضباط شرطة بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 16 متهمًا بالتنكر وانتحال صفة ضباط شرطة ومسئولي الضبط القضائي، بدائرة قسم البساتين.

تعقد الجلسة بعضوية المستشار أيمن عفيفي، ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب عبد المجيد.

المتهمون هم: "وائل. ط، وأحمد. ر، ومحمد. ع، ومحمد. إ، ومحمد. ن، ويحيي. أ، وانتصار. ع، وتامر. أ، وطاهر. أ، وإسلام. أ، ومحمد. ع، وحسين. أ، وعلى. أ، ومحمود. م، وخالد. م".

وجهت النيابة للمتهمين تهم حيازة أسلحة نارية دون ترخيص، والقبض على أحد المواطنين دون أذن أحد الجهات المختصة وفي غير الأحوال المصرح بها قانونياً، والتدخل في أحد الوظائف الحكومية "مأمور الضبط القضائي"، واستخدام سلطته بالقبض على مواطنين دون تصريح بصفتهم المزيفة.