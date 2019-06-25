مد أجل الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ "التجمهر والتظاهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، اليوم الثلاثاء، حكمها على المتهم أمام فؤاد من حركة 6 أبريل، في إعادة محاكمته باتهامه بالتجمهر والتظاهر، عقب صدور حكم غيابي ضده بالسجن المؤبد.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد محمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

كان المتهم ألقى القبض عليه بعد صدور حكمًا غيابيًا ضده بالسجن المؤبد، في اتهامه بالتجمهر والتظاهر وتعطيل حركة المرور، وقدم دفاعه طلبًا بإعادة إجراءات محاكمته لكون الحكم غيابيًا.