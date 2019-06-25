أخبار مصر | بالتفاصيل.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء: شديد الحرارة على البلاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالتفاصيل.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء: شديد الحرارة على البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 39

شبين الكوم 25 39

طنطا 24 38

دمنهور 23 35

الإسكندرية 24 32

بلطيم 24 32

مطروح 23 31

السلوم 23 33

سيوة 26 41

بورسعيد 25 32

دمياط 25 30

الزقازيق 25 40

الإسماعيلية 24 39

السويس 25 39

العريش 22 33

رفح 23 32

رأس سدر 24 39

نخل 20 37

نويبع 24 38

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طابا 23 37

كاترين 19 35

الطور 25 35

شرم الشيخ 29 39

الغردقة 28 39

مرسى علم 27 37

الفيوم 26 40

بني سويف 26 40

المنيا 26 40

أسيوط 26 40

سوهاج 27 41

قنا 27 42

الأقصر 28 43

أسوان 30 44

أبوسمبل 29 43

الوادي الجديد 26 42

شلاتين 26 39

أبو رماد 26 38

حلايب 28 37

رأس حدربة 28 36

- رسالة مهمة من "الأرصاد" لمشجعي مباراة مصر والكونغو

كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الأربعاء، بالتزامن مع موعد مباراة المنتخب المصري مع الكونغو في ثاني مباريات المنتخب ببطولة الأمم الإفريقية.

وأشار إلى أنه في ظل الارتفاع التدريجى فى درجات الحرارة الذى بدأ اليوم الاثنين متوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء بالجمهورية.

وأكد عبدالعال، أن درجات الحرارة العظمى بالقاهرة متوقع أن تصل يوم الأربعاء لـ 39 درجة، مطمئنا المواطنين بأن الأجواء ستكون لطيفه خلال وقت إقامة المباراة، لافتا إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيكون سبب الاحساس بحرارة الجو.

وناشد المشجعين المتوجهين للاستاد لمؤازرة المنتخب ضرورة تجنب التعرض المباشر للشمس واصطحاب غطاء الرأس وكثرة شرب العصائر والمياه الغازية ، والتوجه لأقرب مستشفى حال الشعور بالإجهاد الحراري.