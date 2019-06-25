أخبار مصر | عاجل.. رسالة مهمة من "الأرصاد" لمشجعي مباراة مصر والكونغو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رسالة مهمة من "الأرصاد" لمشجعي مباراة مصر والكونغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الأربعاء، بالتزامن مع موعد مباراة المنتخب المصري مع الكونغو في ثاني مباريات المنتخب ببطولة الأمم الإفريقية.

وأشار إلى أنه في ظل الارتفاع التدريجى فى درجات الحرارة الذى بدأ اليوم الاثنين متوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء بالجمهورية.

وأكد عبدالعال، أن درجات الحرارة العظمى بالقاهرة متوقع أن تصل يوم الأربعاء لـ 39 درجة، مطمئنا المواطنين بأن الأجواء ستكون لطيفه خلال وقت إقامة المباراة، لافتا إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيكون سبب الاحساس بحرارة الجو.

وناشد المشجعين المتوجهين للاستاد لمؤازرة المنتخب ضرورة تجنب التعرض المباشر للشمس واصطحاب غطاء الرأس وكثرة شرب العصائر والمياه الغازية ، والتوجه لأقرب مستشفى حال الشعور بالإجهاد الحراري.