شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض أسعار تذاكر الطيران 50% لأبناء الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تخفيض نسبة 50% من قيمة حجز تذكرة الطيران لأبناء المحافظة حتى نهاية سبتمبر 2019 حال وجود مقاعد شاغرة على متن الطائرة.

أوضح المحافظ، في بيان، الاثنين، أن القرار يأتي تخفيفًا وخدمة لأبناء المحافظة وخاصة الحالات المرضية والمرافقين لهم بشرط تقديم تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي أو من مستشفيات التأمين الصحي، كما يشمل قرار التخفيض أساتذة الجامعة والأطباء سواء من المقيمين بالمحافظة أو المكلفين من وزارة الصحة للعمل بالمحافظة بنسبة لا تتعدى 10% من إجمالي مقاعد الطائرة.

يذكر أن محافظة الوادي الجديد تعتمد على جهودها الذاتية في تشغيل رحلات الطيران من القاهرة إلى الوادي الجديد والعكس من خلال طائرات الخدمات البترولية التي تقلع للوادي الجديد بواقع رحلتين أسبوعيًا.