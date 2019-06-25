خنقها ووضع جثتها في حقيبة.. مصدر يفجر مفاجأة عن هوية قاتل "سيدة الزيتون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

قال مصدر أمني مسئول بمباحث القاهرة، إن قوات الأمن ألقت القبض على المتهم بقتل سيدة مسنة، ووضع جثتها داخل حقيبة بمنطقة الزيتون.

أضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، أن تحريات المباحث توصلت إلى أن الجاني هو حفيد الضحية، لافتًا إلى أن مأمورية من مباحث الزيتون تمكنت من ضبطه، ويخضع للتحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

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جهود البحث والتحري كشفت عن أن السرقة وراء ارتكاب الجريمة، وأن المتهم قتل جدته خنقًا في أثناء زيارته لها بمنزلها، وسرق مشغولات ذهبية ومبلغًا ماليًا، كما تبين أن والديه يعملان في أحد الدول العربية.

تعود تاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، إخطار من الرائد أحمد صبري، معاون مباحث قسم شرطة حدائق الزيتون، مفاده تلقيه بلاغًا من الأهالي، بالعثور على جثة سيدة داخل مقلب قمامة، وبالانتقال والفحص عثر على جثة سيدة بها عدد من الطعنات داخل حقيبة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى.

وأمر اللواء أشرف الجندي، مدير المباحث، بتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة للتحقيق.