"كيف تم بناء نظام التقييم الجديد في المرحلة الثانوية؟.. "التعليم" تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

وصف وزير التربية والتعليم، الجهد الذي بذلته الوزارة وجميع أجهزة الدولة في تطبيق نظام التقييم الجديد بالمرحلة الثانوية بـ"الهائل"، مضيفًا أن إختزال ذلك المجهود في قضية "التابلت" يعد إجحافًا للتطوير، مؤكدًا أنه إن جاز أن نطلق شعار على هذه المرحلة فإنه سيكون "ثانوية كشف المهارات الحقيقية للطلاب وليست ثانوية التابلت".

جاء هذا خلال كلمة الوزير في المؤتمر الصحفي، الذي عقد أمس الاثنين، في ديوان عام الوزارة؛ لإعلان نتيجة امتحان نهاية العام الدراسي 2018/2019، للصف الأول الثانوي.

وأضاف الوزير، أن دمج التكنولوجيا في المنظومة لم يكن جوهر التطوير، ولكن له أهداف أخرى تتمثل في:

1- إتاحة المحتوى الرقمي الموجود على بنك المعرفة المصري لجميع الطلاب دون تفرقة.

2- تدريب الطلاب على البرمجيات الحديثة.

3- ميكنة العديد من الإجراءات التي كانت تجرى ورقيًا.

4- تفادي أخطاء التصحيح.

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5- تفادي حالات الغش والتسريب.

وعدد الوزير الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطبيق منظومة التقييم الجديدة، كالتالي:

1- إتاحة محتوى رقمي إضافي على بنك المعرفة المصري عبر منصة إدارة التعلم "LMS"، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، في ضوء مخرجات التعلم للمناهج المختلفة لمساعدة الطلاب على فهم أعمق للمواد.

2- تزويد المدارس الثانوية بالبنية التكنولوجية اللازمة من: توصيل ألياف فايبر، تركيب شبكات داخلية للاعتماد عليها في الدخول على بنك المعرفة وتنظيم امتحانات بدون إنترنت، تركيب شاشات تفاعلية بحجم 60 بوصة.

3- تصميم نظام للتصحيح الإلكتروني يضمن العدالة بين الطلاب ويتفادى أخطاء التصحيح الورقي، وإعداد 250 مركزًا للتصحيح على مستوى الجمهورية.

4- بناء بنوك أسئلة تحوي آلاف الأسئلة لإعداد الامتحانات، في ضوء نظام التقييم الجديد الذي يقيس مهارات الفهم وليس الحفظ.

5- تسليم أجهزة "التابلت" لجميع الطلاب.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي، امتحانات نهاية العام الدراسي 2018/2019، خلال الفترة من 19 مايو إلى أول يونيو، وفقًا لنظام التقييم الجديد الذي يقيس مهارات الفهم لدى الطلاب وليس الحفظ، وأدوا الامتحان إلكترونيًا من خلال أجهزة التابلت، باستثناء طلاب 500 مدرسة امتحنوا ورقيًا لعدم جاهزية مدارسهم من الناحية التكنولوجية.​