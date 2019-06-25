بعد تشكيل لجنة أسباب "حجب الجوائز التشجيعية".. تعرف على مهامها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

علق الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، على حجب أكثر من ٢٠ جائزة من الجوائز التشجيعية هذا العام، قائلاً إن "حجب الجوائز ظاهرة ليست جديدة، وكل عام يتم حجب عدد من الجوائز إلا أن هذا العام كانت الظاهرة أكثر بشكل واضح عن السنوات الماضية".

وأضاف عزمي في تصريحات لمصراوي، أنه جرى تشكيل لجنة لدراسة أسباب

حجب تلك الجوائز، موضحًا: "لن يقتصر عمل اللجنة على هذا الأمر وإنما سيتطرق إلى دراسة الجائزة من جميع جوانبها لتكون على الشكل الأمثل خلال الأعوام المقبلة، من حيث مجالات التقدم وشروطها وغيرها مما تراه اللجنة ضروريا".