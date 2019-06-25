رئيس جامعة القاهرة يوضح موقف نتيجة الطلاب المتعثرين في المصروفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة لن تحجب نتائج الطلاب المتعثرين في سداد مصروفاتهم الدراسية.

وأضاف الخشت في تصريحات صحفية، الإثنين، أن قرارات مجلس الجامعة يتم تنفيذها، وأن فكرة الرفع الحدي موجودة في كل جامعات الدول المتقدمة، وقد ساعدت في تحسين نتائج الطلاب.

وفي وقت سابق، كشف الخشت لمصراوي، أن نتائج امتحانات نهاية العام ظهرت في أغلب الكليات بالجامعة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن إعلان جميع النتائج في باقي الكليات قبل نهاية شهر يونيو الجاري.

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وأضاف الخشت أنه تم إعلان نتائج كليات: العلوم والزراعة والتمريض والآثار والإعلام لجميع الفرق والبرامج الخاصة بهم.

وأضاف أن نتائج باقي الكليات في الجامعة لا تزال قيد المراجعة والمتوقع الانتهاء في الفترة من منتصف الأسبوع القادم وحتى نهايته بناءً على تقارير عمداء الكليات.

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