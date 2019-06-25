"نهرا": نساعد الدولة في تطوير مسار العائلة المقدسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

قدم المهندس منير غبور رئيس مجلس إدارة جمعية محبي التراث القبطي "نهرا" الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته لاحتفال دخول العائلة المقدسة إلى مصر.

كما قدم غبور، الشكر للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف حيث أناب عنه لحضور الاحتفال وفد من قيادات الأزهر، لافتا إلى أن "ما نحتفل به اليوم هو عيدا قوميا لأن السيد المسيح جاء إلى المصريين جميعا".

وأضاف غبور، أن أوبرا "مصر الطريق" سيتم ترجمته إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية وسيتم عرضها في العاصمة اللبنانية بيروت، موضحا أن ما تقوم به جمعية محبي التراث القبطى "نهرا" تهدف إلى مساعدة الدولة في إحياء مسار العائلة المقدسة إلى مصر.

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ولفت إلى أنه من المتوقع أن تستقبل مصر في حال تطوير مسار الزيارة نحو ١٠ ملايين سائح، فضلا عن ما تقدمه من صورة طيبة عن مصر وأمنها وأهلها وكافة مرافقها.

حضر الاحتفالية الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية ومنير حنا مطران الكنيسة الأسقفية في مصر وعدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة ووسائل الإعلام.

وشاركت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بعزف فلوت، مع اوركسترا سينكوب بقيادة المايسترو جورج قلته، في أوبريت "مصر الطريق"، وقام بالغناء فريق كورال دار الاوبرا " اكبيللا " بمشاركة فريق باليه الأوبرا وغناء المطربة اميرة رضا وتقدم الحفل الكاتبة فاطمة ناعوت و أشعار الشاعرة نور عبالله تأليف وسيناريو ومنتج فنى فيكتور فاروق وإخراج محمد حمدي.