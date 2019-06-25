"مركز معلومات الوزراء" ينظم دورات تدريبية لموظفي مجالس مدن جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

قال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، إنه تنطلق غدا دورات تدريبية بمراكز المعلومات بمجالس مدن المحافظة وذلك تحت إشراف وتنفيذ مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وأكد المحافظ أنه جرى تقسيم المدن إلى مرحلتين الأولى تضم مدن خليج السويس وتضم رأس سدر، أبو زنيمة، أبو رديس، الطور، كاترين وسيجري تدريبهم غدًا الثلاثاء ولمدة يومين بديوان عام المحافظة تحت إشراف الدكتورة رانيا حسن مدرب بمركز معلومات مجلس الوزراء.

وأشار إلى أنه سيجرى تدريب المرحلة الثانية لموظفي مدن خليج العقبة بشرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا الخميس والجمعة المقبلين لافتا إلى أن الهدف من تقسيم المدن مرحلتين هو التيسير على الموظفين نظرًا لبعد المسافات بين المدن.

جدير بالذكر أن مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء قرر عقد دورات تدريبية للعاملين في مراكز المعلومات بالمحافظات الحدودية بالتعاون مع مركز معلومات القاهرة بهدف تدريب العاملين على أحدث ما وصلت إليه مراكز المعلومات وكيفية الحفاظ على البيانات.