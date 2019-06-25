بالأرقام والتفاصيل.. ننشر توصيات البرلمان على الموازنة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، بشكل نهائي على مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018- 2019، 2021 - 2022) وخطة العام الثاني منها (2019- 2020)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية (2019- 2020).

وينشر "الخليج 365" النص الكامل لتوصيات البرلمان الإجمالية على مشروع الموازنة العامة الجديدة والتي ستتابع لجان المجلس تنفيذها مع الحكومة خطوة بخطوة.

وقرر رئيس مجلس النواب إحالة مناقشات النواب وتقرير البرلمان للحكومة لإبداء الرأي فيما تم في التقرير من توصيات مكلفًا اللجان المختصة بمتابعة ردود الحكومة على التقرير المحال إليها.