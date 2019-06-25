​الإفتاء تدعو لممارسة الرياضة: "مجال خصب لنشر الأخلاق" -فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
دعت دار الإفتاء المصرية، لممارسة الرياضة، مؤكدة أنها مجال خصب لنشر الأخلاق والقيم الحميدة.
وذكرت الدار في فيديو "موشن جرافيك" أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار، أن "الرياضة تنفع العقل والجسم معا كما ورد في الأثر: علموا أولادكم السباحة والرمى وركوب الخيل، وكلما ابتعدنا بالرياضة عن التعصب وسوء الأخلاق كانت وسيلة للتنافس الشريف والتعارف والتعاون بين الدول والشعوب".
وتابعت أن "الرياضة مجال خصب لنشر الفضائل والقيم الحميدة كالجدية والانضباط والرضى عن النتيجة أيا ما تكون فاللاعبون فى ملاعبهم قدوة للجماهير، وكلما اتسم لاعبهم بالاعتدال والنظافة واتصف سلوكهم بالجدية دون عدوان انعكس ذلك على الجماهير بالإيجاب".
وطالبت الدار أن "نجعل الرياضة مجالا لنشر القيم والاخلاق والصحة الجيدة في المجتمع كله فالعقل السليم فى الجسم السليم".
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