شركة مرسيدس توضح خطة عملها في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- أ ش أ:

أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية "دايملر إيه جي"، أن فرعها "مرسيدس بنز" يعتزم العمل في مصر في مجال تجميع السيارات بالتعاون مع أحد الشركاء المحليين.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن دايملر قولها إنها وقعت مذكرة تفاهم اليوم الإثنين، مع الحكومة المصرية، مضيفة أن عملية الإنتاج في مصر ستُحسّن من الوضع السوقي للشركة وسيساهم في عملية استقرار البيئة الاقتصادية في البلاد.

وقال المدير التنفيذي لمرسيدس بنز، يورج بورزر، إن التجميع المحلي يعني أن الشركة ستتمكن من هيكلة شبكة الإنتاج بشكل أكثر مرونة وكفاءة وكذلك أن تستجيب إلى حاجات عملائنا.

ولم يوضح إعلان شركة دايملر هوية الشريك المصري المحلي أو عدد السيارات التي سيتم إنتاجها في مصر سنوياً.