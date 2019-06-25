مصر | سيارة تصدم بعامل وتصيبه بكسور بدائري المعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيارة تصدم بعامل وتصيبه بكسور بدائري المعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر أمني، إنه تم نقل عامل يبلغ من العمر 35 عامًا إثر اصطدام سيارة مسرعة، أدت إلى أحداث كسور بالغة، وتم نقله على اثرها الى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

وتعود بداية الواقعه عندما وردت معلومات من النجده بإصابة عامل، بكسور في انحاء متفرقه، بالطريق الدائري بالمعادي، وبالانتقال والفحص تبين إصابة المدعو "محمد.م" 35 سنة، عامل، صدمته سيارة أثناء عبوره الجانب الآخر من الطريق.وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقله إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.