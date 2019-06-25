مصر | "لعبة الموت".. سقوط طفل بعيار ناري أثناء اللعب في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لعبة الموت".. سقوط طفل بعيار ناري أثناء اللعب في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكثف قوات الامن بالقاهره تحرياتها، حول واقعة اطلاق عيار نارى نتج عنه إصابة طفل بعين شمس، وتم نقل الطفل المصاب الى المستشفى، بعد إصابته اصابه مباشره فى الرأس، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم اخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهره.

كانت بداية الواقعه عندما وردت معلومات للواء اشرف الجندى مدير مباحث القاهرة، تفيد سقوط طفل يدعى "عمار" 9 سنوات برصاصة أعلى الرأس، عيار 9 ملي، أثناء لعبه الكرة القدم مع أقرانه، حيث فوجئوا بسقوط زميلهم دفعه واحده، بالاضافه الى وجود نزيف برأسه، وعلى الفور قام المقدم محمد السيسى رئيس مباحث عين شمس بعمل تحريات مكثفه، لمعرفة هوية مطلق العيار النارى، وتم إلقاء القبض على 3 اشخاص بمنطقة الاصابة للقبض عليهم سابقا، لحيازتهم اسلحة ناريه بدون ترخيص.

وقامت النيابة العامه بالإفراج عن أحد المتهمين، وطلب تحريات من المباحث، للتاكد من قيام للتاكد حول قيام مطلق العيار النارى الذي أصاب الطفل، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة.

