أخبار مصر | ندوة في أكاديمية الفنون الملكية ببرشلونة عن الحضارة المصرية القديمة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ندوة في أكاديمية الفنون الملكية ببرشلونة عن الحضارة المصرية القديمة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضافت أكاديمية الفنون الملكية ببرشلونة ندوة عن الحضارة المصرية وذلك بمناسبة تكريم الفنان المصري محمد علي وحصولة على جائزة السلام من الهيئة الأوربية للسلام والقيم الاجتماعية عن فيلمه "البر التانى" وإطلاق أكبر صرح أكاديمي ببرشلونة.

وبدأ اللقاء بكلمة موجزة الدكتور فيليكس بينز رئيس أكاديمية الفنون الملكية ببرشلونة رحب خلالها بالحضور مشيرا الي إلى أهمية التبادل الثقافي بين مصر وإسبانيا وخصوصا التقارب الثقافي بين الإسكندرية وبرشلونة مبينا أنه سيقوم بزيارة مصر في أكتوبر المقبل على رأس وفد من برشلونة وعقد عدد من اللقاءات.

كما تحدث الدكتور الحسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية عن مقتطفات من كتابه ملكات الفراعنة حيث أشار إلى أهمية المرأة في مصر القديمة فبينما كانت المرأة في أوربا مهمشة كانت المرأة المصرية طبيبة وقاضية وكاهنة وفنانة ومهندسة بل وحاكمة سواء الملكات اللاتي حكمن مصر أو أخريات حكمو كوصيات علي العرش.

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وليس فقط الملكات الشهيرات كنفرتيتى أو نفرتاري أو أحمس نفرتارى أو حتشبسوت بل هناك أكثر من ثلاثون ملكة عرض لهن المحاضر كما أبرز دورهن الهام في حكم مصر وتأسيسهن لدولة العلم واستطاعت مصر تحت حكمهن ان تحقق ازدهار لبلد سبق كل الامم الأخرى حيث سعت مصر خلال الاف السنين لإرساء السلام والحب.

وأعقب ذلك كلمة للدكتور محمد عفيفي أستاذ ورئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة عن كتابه التاريخي "شبرا إسكندرية صغيرة بالقاهرة" حيث أبرز أهمية شبرا كبوتقة انصهر فيها أبناء جاليات تنتمى للبحر المتوسط حيث اعتبر موطنا لمهاجرين من سوريا ولبنان واليونان وايطاليا فضلا عن المهاجرين المصريين من الدلتا والصعيد احتضنتهم جميعا شبرا ليتعايشو مع اهل شبرا المعروفون بالكرم وتعايش الجميع اجانب ومصريون في وئام وسلام.

وأضاف عفيفي أن هذا التعايش السلمى الجميل بين تلك الجاليات وأهل شبرا يذكرنا بالإسكندرية كما أن شبرا الحي العريق الذي ولد به عشرات المشاهير والنجوم وعاش به اخرون من المشاهير دوليا مما جعل من شبرا بمثابة كوزموبوليتان تماما كالإسكندرية مما حدى بكاتبنا المرموق ليطلق على شبرا وعلي كتابه الرائع شبرا اسكندرية صغيرة بالقاهرة ومن بين عشرات المشاهير من مواليد شبرا افرد مثالا واحدا وهو داليدا بنت شبرا لوالدين ايطاليين.

واختتم المستشار حمدى زكى المستشار السياحى لمصر بالولايات المتحدة الأمريكية وأسبانيا سابقًا بمحاضرة بعنوان "مصر مهد الحضارات "حيث أبرز تفوق المصري القديم في كافة المجالات لدرجة اننا اليوم في القرن الحادي والعشرين نرى اننا لم نكتشف جديد فقد برع الفراعنة في الهندسة والحساب والفن المعماري ناهيك عن النقوش التي مازالت تحتفظ بالوانها وكأنها رسمت بالأمس القريب.