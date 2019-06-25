شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. إنشاء مركز لعلاج السكتات الدماغية في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، إنشاء أول مركز لعلاج السكتات الدماغية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعى، وذلك لأول مرة فى مصر، مضيفا أن جامعة الإسكندرية فى طريقها لتقديم علاج جديد يبطل آثار السكتة الدماغية.

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وقال «الكردى» إن هذا المركز يعد الأول من نوعه فى مصر والرابع فى منطقة الشرق الأوسط وسيتم تطبيقه بأقسام المخ والأعصاب بمستشفى سموحة للطوارئ ومستشفى ناريمان.

وأكد أن التقنية ستتمكن من علاج المرض بالعلاج المبكر حتى 9 ساعات باستخدام المذيب حتى 24 ساعة عبر القسطرة المخية وبذلك سيزيد عدد المرضى الذين يمكن علاجهم من السكتات الدماغية، وأن المركز سيخدم محافظتى الإسكندرية ومطروح وإقليم الدلتا، ومن المتوقع استقبال 12 مليون مواطن سنويا.

وأشار الدكتور أشرف عبده، رئيس قسم المخ والأعصاب بجامعة الإسكندرية، إلى أن تقنية الذكاء الاصطناعى ستُستخدم لتشخيص وتحديد مرض السكتات الدماغية. وأكد الدكتور أسامة ياسين منصور، أستاذ أمراض المخ والأعصاب بالقسطرة المخية، أن المركز يساعد فى سرعة اتخاذ القرار، حيث إن الدقيقة فى حياة مريض السكتة الدماغية تعنى حياة.