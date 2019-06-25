شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستعلامات»: الأفارقة قادرون على حل أزمات القارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن أبناء قارة إفريقيا هم القادرون وحدهم على حل مشكلاتها، سواء في مجالات التنمية أو السلام والأمن، أو التعامل مع قضايا الهجرة والمناخ والتجارة وغير ذلك، كما تستطيع الشعوب الإفريقية الانتقال من واقع مأزوم إلى واقع جديد يحقق آمالها في السلام والاستقرار والتقدم.

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وقال «رشوان»، في افتتاحية العدد الجديد من دورية «آفاق إفريقيـة» التي تصدرها الهيئة، إن هذا المعنى تحديداً هو ما أشار إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، عندما استضافت مصر قمتين إفريقيتين في نهاية إبريل الماضى لإيجاد حلول إفريقية للوضع في كل من السودان وليبيا؛ لأن الآمال الإفريقية منعقدة على إرادة الشعوب والقادة الأفارقة، ولا يجب أن تنتظر إفريقيا الحل من الخارج. وأضاف رشوان أن «آفاق إفريقية» دورية ربع سنوية علمية محكمة تهدف لمتابعة أبرز وأهم القضايا الإفريقية في مختلف المجالات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية، ويتم إصدارها بـ3 لغات «العربية –الإنجليزية – الفرنسية»، ويتم توزيعها على مختلف المؤسسات الوطنية والجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات الصحفية والإعلامية والسفارات الإفريقية في مصر ومكاتب الهيئة في الخارج، وكافة المهتمين بالشؤون الإفريقية.

وتابع رشوان أن الهيئة بالتواكب مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى في 2019، واصلت إصداراتها العلمية والإعلامية المعنية بالشأن الإفريقى؛ فبجانب «آفاق إفريقية»، تم إطلاق بوابه «مصر إفريقيا» بـ9 لغات إفريقية «العربية – الإنجليزية – الفرنسية – السواحلية – الهوسا – الأمهرية – البرتغالية – الأسبانية – الصينية»، وتعد البوابة قاعدة معلومات موسعة عن دول القارة، ومنصة إخبارية يتم تحديثها على مدار اليوم، كما يتم إصدار سلسلة كتب متتالية باللغات المختلفة للتعريف بدول القارة وعلاقات مصر بها في مختلف المجالات.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن العدد الجديد من الدورية، يتضمن العديد من البحوث والدراسات والتقارير التي تناقش أبرز قضايا القارة في السنوات الأخيرة وعلى رأسها قضية الهجرة غير الشرعية والتى يتطلب مواجهتها مجموعة من الآليات أبرزها: ضرورة إيجاد شراكة مع إفريقيا من أجل تحقيق تنمية اقتصادية كبيرة في القارة وفقاً لما تم تضمينه في أجندة 2063 «نهج جديد للتنمية»، وانخراط الشركاء الدوليين مع الاتحاد الإفريقى وعدم اقتصار النظر إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية من الزاوية الأمنية بمفردها، لأن إدارة الهجرة بكفاءة تحمل فوائد سواء لبلدان المنشأ أو المقصد، مع ضرورة تكامل كافة المقاربات من خلال المقاربة الأمنية والتشريعية، والمقاربة التنموية.