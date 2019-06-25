شكرا لقرائتكم خبر عن خبير علاقات دولية: روسيا تحرص باستمرار على التشاور والتنسيق مع مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدوليّة، إن صيغة اجتماعات «2+2» التي تُجريها روسيا حاليًا مع مصر يّدل على أن موسكو تنظر إلى مصر باعتبارها دولة إقليمية مهمة، حيث كانت هذه الاجتماعات بين وزيري الدفاع والخارجية من الجانبين المصري والروسي، مؤكدًا أن هذه الاجتماعات تُجريها روسيا مع عدد قليل جدًا من دول العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا ومصر.

وأضاف «سمير»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أخبار TeN»، أن روسيا تّحرص باستمرار على التشاور والتنسيق مع مصر في مختلف القضايا، كون مصر من أكبر الدول في منطقة الشرق الأوسط، وروسيا باعتبارها قطب ثاني في العالم، موضحًا أن تلك الاجتماعات تّدور حول ملفين أساسيين الأول يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين كيفية تعميقها وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في كافة المجالات.

وأشار إلى أن الملف الثاني في تلك الاجتماعات يتعلق بالملفات الثنائية ورؤية البلدين للعديد من القضايا والتي غالبا ما تتطابق، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الروسية اكتسبت زخمًا عقب وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحكم.