شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيب» يلتقي الأئمة الوافدين بالأزهر: أنتم سفراء سلام ودعائم استقرار مجتمعاتكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الاثنين، مجموعة من الأئمة والخطباء الوافدين المتدربين في الأزهر من عدة دول إسلامية.

وقال شيخ الأزهر خلال اللقاء، إن الأئمة الذين تلقوا منهج الأزهر الشريف هم سفراء سلام له في مختلف أنحاء العالم، مشددًا على أنهم يجب أن يكونوا دعائم استقرار وتعايش في مجتمعاتهم، وأن يتصدوا لجميع الأفكار المتطرفة التي تهدد النسيج الاجتماعي.

واستمع شيخ الأزهر إلى آراء ومقترحات الأئمة في تطوير برنامج التدريب، وعبر الخطباء عن شكرهم الكبير للأزهر الشريف على رعايته لهم، مؤكدين حرصهم على نشر ما تلقوه في الأزهر من قيم الحوار والسلام المجتمعي عند عودتهم لبلدانهم.