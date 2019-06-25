شكرا لقرائتكم خبر عن معيط يعلن تفاصيل أكبر موازنة في تاريخ مصر: «60 مليار جنيه زيادة في الرواتب والمعاشات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد معيط،وزير المالية، الاثنين، عن تفاصيل ما وصفها بأكبر موازنة عامة في تاريخ مصر.

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وقال «معيط»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «هناك زيادة في استثمارات الدولة بقيمة 40%، فضلا عن زيادة قيمة المعاشات 28.5 مليار جنيه، وبنسبة 15%، وارتفاع الرواتب بقيمة 31 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى استهداف تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وهو ما أدى إلى زيادة الموازنة»، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 6% خلال العام المالي 2019، 2020.

وأوضح أن الموازنة العامة شهدت زيادة 3.5 مليار جنيه مخصصة لدعم الخبز والسلع، فضلا عن مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة، مشيرًا إلى أن دعم هيئة السكك الحديدية يصل إلى ما يقرب من 5 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة.

واستطرد «التعليم والصحة مستقبل مصر، والدولة تستهدف تنفيذ مشروعات غاز طبيعي، فضلا عن حل مشكلة الكهرباء والإسكان الاجتماعي من جذورها».