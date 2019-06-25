شكرا لقرائتكم خبر عن المدرس صاحب «موكب السيارات»: استقلت لأتفرغ للدروس الخصوصية.. وبدفع الضرائب كاملة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال سيد عراقي، مدرس الفلسفة، صاحب فيديو «موكب السيارات» المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه متلزم بسداد الضرائب.
وتابع عراقي خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد» «الإقرار الضريبي الخاص بي يقدم في موعده، والبلد يأخذ حقه كاملا»، وأردف: «مفيش شخصية مشهورة لا تلتزم بدفع الضرائب».
وحول دخوله مقر الدروس الخصوصية بثلاث سيارات، قال «ما حدث هو مجاملة من طلابي في آخر محاضرة، كونهم أرادوا توثيق اليوم»، مؤكدا أن المحاضرة التي شهدت حضورا كثيفا من الطلاب كانت بالمجان، قبل الامتحان بيومين، مشيرا إلى أن عدد الطلاب الذين حضروا المحاضرة المتداولة في الفيديو وصل إلى 370 طالبا، 30% منهم ليسوا من طلابه الأصليين.
وأشار عراقي إلى أنه يعتمد على الفهم وليس الحفظ في أسلوب تدريسه، معربا عن تأييده لنظام التعليم الجديد، لافتا إلى أنه استقال من وزارة التعليم عام 2015، لعدم قدرته على الجمع بين المدرسة والدروس الخصوصية في وقت واحد، فضلا عن رغبته في إتاحة الفرصة لأحد من الشباب لشغل الوظيفة محله.
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