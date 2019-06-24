الآثار: العائلة المقدسة زارت 25 منطقة في مصر.. ومهتمون بتطوير المسار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

قال وزير الآثار، إن دخول العائلة المقدسة إلى مصر ذكرى طيبة لجميع المصريين.

وأضاف الوزير في كلمته باحتفالية جمعية محبي إحياء التراث القبطي "نهرا" بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر بمركز المنارة للمؤتمرات، أن العائلة المقدسة زارت نحو ٢٥ منطقة داخل مصر، لافتا إلى أن مصر كانت وما تزال حصن أمان لجميع من يلجأ إليها، معربا عن سعادته بأن تكون مصر هى الدولة التى لجأت إليها العائلة المقدسة منذ سنوات بعيدة.

وأردف الوزير أن الدولة المصرية مهتمة بمسار العائلة المقدسة وتم افتتاح العديد من الأماكن التي مرت بها العائلة المقدسة، مثل الكنيسة المعلقة، وكنيسة أبي سرجة وكنيسة الشهيد أبانوب بسمنود.

وأوضح إنه يجرى حاليا تطوير وترميم مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون، وأنه يجرى حاليا العمل على تسجيل أديرة الوادى النطرون ضمن التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو.