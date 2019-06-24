البابا تواضروس يشكر الرئيس السيسي لرعايته حفل ذكرى دخول العائلة المقدسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:
وجه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته حفل دخول العائلة المقدسة إلى مصر.
وأردف بطريرك الكرازة المرقسية، في كلمته باحتفالية جمعية محبي إحياء التراث القبطى "نهرا" بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر بمركز المنارة للمؤتمرات، أن "الدولة المصرية اهتمت بمسار العائلة المقدسة وهي صور من الممكن تصديرها لكل العالم على المستوى السياحى والاجتماعي".
وشاركت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بعزف فلوت، مع أوركسترا سينكوب بقيادة المايسترو جورج قلته، في أوبريت "مصر الطريق" بالاحتفالية التي أقيمت بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.
جاء ذلك بحضور وزير الآثار، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وغبطة البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك والأنبا باخوم المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، ومنير حنا مطران الكنيسة الأسقفية في مصر وعدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة ووسائل الإعلام.
كما وجه البابا تواضروس الشكر للقائمين على الاحتفالية الخاصة بذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر، مشيدا بالمجهودات التى تقوم بها وزارة الأثار في رعاية مسار العائلة المقدسة إلى مصر، وتابع قائلا، أقدم الشكر للوزيرة الفنانة إيناس عبدالدايم على جهودها وفنها وما قدمته من عرض فنى رائع ومميز.
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