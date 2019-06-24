البابا تواضروس: السيد المسيح أول لاجئ إلى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إن احتفال الكنيسة المصرية بتذكار دخول العائلة المقدسة إلى مصر يحدث منذ سنوات بعيدة، واصفًا السيد المسيح بأنه "أول لاجيء إلى مصر".

وأردف بطريرك الكرازة المرقسية ، في كلمته باحتفالية جمعية محبي إحياء التراث القبطى "نهرا" بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر بمركز المنارة للمؤتمرات، أن السيد المسيح "أول سائح أيضا جاء إلى بلادنا".

وشاركت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بعزف فلوت، مع أوركسترا سينكوب بقيادة المايسترو جورج قلته، في أوبريت "مصر الطريق" بالاحتفالية التي أقيمت بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

جاء ذلك بحضور وزير الآثار، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وغبطة البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك والأنبا باخوم المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، ومنير حنا مطران الكنيسة الأسقفية في مصر وعدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة ووسائل الإعلام.