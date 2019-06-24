مصر | ننشر اعترافات عصابة السطو المسلح بالقاهرة

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اعترف 5 عاطلين بقيامهم باقتحام مسكن والاعتداء على صاحبه، بدائرة قسم السلام ثان، بأنهم قامو بذلك بسبب خلافات مالية بينهم وبين المجنى عليه، حيث قال أحدهم: "كان لينا عنده فلوس، وحذرته كذا مره إنى هاخد عفش بيته""، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة.

كانت بداية الواقعة عندما تبلغ للمقدم محمد عبد المنعم رئيس مباحث قسم السلام ثان بتحرير محضر من قبل مواطن يشتكى خلاله 5 اشخاص، لقيامهم بالتعدى عليه وسرقة محتويات منزله، وإحداث إصابات سطحيه فى جسده، وعلى الفور أمر الأول، بتكليف فريق بحث لسرعة ضبط الجناه، ومن خلال جمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وبمواجهته اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينه وبين المجني عليه، فاستعان بأربعة أشخاص لارتكاب الواقعة، تم ضبطهم وأكدوا ما جاء بأقوال الأول، وتم ضبط كافة المسروقات.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.