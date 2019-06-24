أخبار مصر | رئيس الوفد يتبرأ من صفحات تحمل اسمه على "فيس بوك": "تنصب على المواطنين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوفد يتبرأ من صفحات تحمل اسمه على "فيس بوك": "تنصب على المواطنين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مُؤخرًا دشنت العديد من الصفحات المزورة التي تحمل اسمه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأضاف أبوشقة، في تصريحات صحفية، أن تلك الصفحات تقوم بالنصب على المواطنين وتزعم بتحديد مواعيد لمقابلته في مكتبه الخاص بمقابل مبلغ مالي وهذا ليس صحيح على الإطلاق، مُؤكدًا أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه القائمين على مثل هذه الصفحات المشبوهة، مُشيرًا إلى أن الجهات المسئولة والمعنية بهذا الأمر ستقوم بملاحقة القائمين عليها وتحاسبهم بقوة القانون.