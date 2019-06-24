"حبس عصابة تهريب أدوية وإنهاء خصومة ثأرية بأسيوط".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

حبس مأذون سابق نصب على راغبي الزواج واستولى على الرسوم بعقود مزورة

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس مأذون سابق 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالنصب على راغبي الزواج، وإيهامهم أنه ما زال يمارس المهنة، وإعطاء المترددين على مكتبه وثائق زواج وطلاق مزورة، وغير مقيدة بمحكمة الأسرة، والاستيلاء على الرسوم المالية لنفسه.

وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تفيد تورط "عبد اللطيف. ع" كان يعمل مأزون، وتم عزله من منصبه لارتكابه مخالفات مالية، بعدم توريد الرسوم المالية لمحكمة الأُسرة، وتم سحب دفاتر الزواج والطلاق منه وتعيين مأزون آخر بمنطقة عمله بالجيزة، إلا أنه قام بالنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بأنه ما زال يمارس نشاطه بمكتبه، وإعطاء المترددين عليه وثائق زواج وطلاق مزورة، غير مقيدة بقلم الحفظ بمحكمة الأُسرة، والحصول على الرسوم المالية منهم لنفسه.

مصرع طفل داخل مسجد في الفيوم

لقي طفل مصرعه، اليوم الاثنين، داخل مسجد في نجع العمدة التابع لمنطقة الشواشنة بمحافظة الفيوم.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد محمد زيدان مأمور قسم شرطة مركز الشواشنة بوفاة "أحمد عبدالهادي إبراهيم" 15 سنة داخل أحد المساجد في نجع العمدة.

تبين من تحريات الرائد عبدالله عثمان رئيس مباحث الشواشنة تحت إشراف اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم، أن الطفل غافل والده الذي يعمل خادمًا للمسجد، وتوجه ناحية أسلاك الكهرباء الخاصة بسماعات الصوت، وصعقه "سلك مكشوف" ما تسبب في وفاته على الفور.

تقاضى رشوة 20 ألف جنيه.. المشدد 5 سنوات لمسئول المتابعة بحي الموسكي

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، المنعقدة بمجمع محاكم الجنايات بطرة، بمعاقبة المتهم "عبدالعزيز. ح" مسئول المتابعة في حي الموسكي، بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمه 40 ألف جنيه في القضية رقم 682410 لسنة 2018 المعروفة بـ"رشوة حي الموسكي".

تعود تفاصيل القضية عندما، تلقى ضباط إدارة الأموال العامة بلاغًا من المواطن "أحمد م. ع." مهندس حر وصاحب محل ملابس كائن بالموسكي، بقيام "عبدالعزيز ح. ع."، مسئول بإدارة المتابعة بحي الموسكي باستغلال موقعه الوظيفي، وطلبه مبلغ 20 ألف جنيه، مقابل عدم تحرير محاضر ضد الشاكي لمخالفات بالمحل المذكور، وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ صحة الواقعة، وقيام المتحري عنه، باستغلال موقعه الوظيفي، وطلب من الشاكي مبلغ 20 ألف جنيه، مقابل عدم تحرير محاضر مخالفات عن أعمال تجديد وإصلاح بالمحل ملك الشاكي الكائن بالموسكي.

بينهم سوري الجنسية.. الحبس سنتين لعصابة تهريب الأدوية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، المتهمين "أحمد. ح، وعبدالكريم. أ، وعامر. م، وعبدالعظيم. م"، بالسجن سنتين مع الشغل، في قضية عصابة تهريب الادوية التي يتزعمها سوري الجنسية.

كما قضت المحكمة بتغريم المتهمين" أحمد. ح، وعبد الكريم. أ" بـ500 جنيه، وعزل المتهم الأول "أحمد. ح"، عن وظيفته لمدة 4 سنوات عما أسند إليه من تهم التزوير والتربح، وبراءة المتهمين "عبد الكريم. أ"، و"عامر. م، وعبدالعظيم. م" من تهمة استعمال محرر مزور والاشتراك فيه.

تأجيل محاكمة الفنانة بوسي بتهمة التهرب الضريبي لـ29 يوليو

أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، اليوم الاثنين، محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة "ببوسي" بتهمة التهرب من سداد مليون و827,210 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 29 يوليو المقبل لتقديم ما يفيد السداد والتصالح.

Advertisements

كانت المحكمة قد قضت في 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسي، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.

الأمن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في أسيوط

نجحت مديرية أمن أسيوط في عقد جلسة صلح بين طرفي عائلتين بدائرة مركز شرطة ساحل سليم، بالتنسيق مع أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.

وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.

تنفيذ 58 حكما قضائيا وضبط مسجلي خطر في العمرانية

أعدت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة بشارع مستشفى الصدر دائرة قسم شرطة العمرانية، وذلك بمشارك ضباط 5 إدارات نوعية.

أسفرت الحملة عن ضبط مسجلين اثنين خطرا، وقضيتين مخدرات، و3 قطع سلاح أبيض بالإضافة إلى تنفيذ 58 حكما قضائيا متنوعا.

في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق بقيادة اللواء حسن الدماطي تم رفع 190 حالة تعد متنوعة كانت تشكل إعاقة لحركة السير والسيارات معا.

مباحث التموين في 24 ساعة.. 75 قضية متنوعة وقضيتا غش تجاري بالجيزة

واصل ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتهم التفتيشية في إطار خطة المديرية بمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون وخاصة ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، في مجال الحرص على ضبط الأسعار بالأسواق لتخفيف الأعباء على جميع المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية أسفرت جهود الإدارة بقيادة العميد مصطفى البكري عن ضبط 77 قضية تموينية أبرزها إدارة 13 مشنأه بدون ترخيص، و21 مخبزا مخالفا وقضيتي غش تجاري وتحرير 6 محاضر غلق في مواعيد العمل.

الشرطة تضبط 44 مشتبها به في المنطقة الأثرية

شنت أجهزة الأمن بالجيزة حملة مكبرة استهدفت المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام.

أسفرت الحملة عن ضبط 44 مشتبها به يخضعون للفحص الجنائي، و4 متسولين وتنفيذ 5 أحكام جزئية بالإضافة إلى إزالة ورفع 490 حالة تعد على الطريق العام.

مأذون بدرجة نصاب.. المباحث تكشف حالات زواج وطلاق "باطلة" في الجيزة

لم يكتف مأذون شرعي بما ارتكبه من مخالفات مالية تسببت في عزله وتعيين أخر، وراح يضيف اتهامات جديدة تضاف لسجله الإجرامي المدون في محاضر الشرطة، إذ مارس أعمال النصب والاحتيال على المواطنين ومنجهم وثائق طلاق وزواج مزورة غير مقيدة بمحكمة الأسرة.

أكدت التحريات لمدير وضباط إدارة مكافحة الأموال العامة بالقطاع مفادها قيام "عبداللطيف. ع" 58 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة، كان يعمل مأذون وتم عزله من منصبه لارتكابه مخالفات مالية بعدم توريد الرسوم المالية لمحكمة الأُسرة، وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه وتعيين مأذون أخر بذات الناحية إلا أنه قام بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بأنه ما زال يمارس نشاطه بمكتبه وإعطاء المترددين عليه وثائق طلاق مزورة غير مقيدة بقلم الحفظ بمحكمة الأُسرة، والحصول على الرسوم المالية منهم لنفسه.