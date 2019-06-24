رجال دين وشخصيات عامة في احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف: تصوير- محمود عبدالناصر: بدأ توافد عدد من الشخصيات العامة على الاحتفالية تذكار دخول العائلة المقدسة مصر، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس. ووصل الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، والمطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر، والفنان محمد صبحي، والكاتب الصحفي مفيد فوزي ونجلته، لمقر الاحتفالية. ويشهد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بجانب عدد من الوزراء، الاحتفالية التي تنظمها جمعية إحياء التراث الوطني المصري (نهرا).

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