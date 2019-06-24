محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، في اجتماعها اليوم الإثنين، على ضوابط تقنين مكتب المحامين، وذلك بتعديلات قانون نقابة المحامين.
ووضعت المادة ٥١ ضوابط وشروط تفتيش مكاتب المحامين، ونصت المادة على أن لا يجوز التحقيق مع المحامي أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة وأن يكون القرار صادرًا من محامٍ عام أول.
ويجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في تحقيق أي شكوى ضد محام بوقت مناسب وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية إذا كان المحامي متهما بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يحضر هو أو من ينيبه من المحامين للتحقيق، ولمجلس النقابة ولمجلس النقابة الفرعية المختص طلب صور التحقيق بغير رسوم.
وفي جميع الأحوال لا يجوز حبس المحامي احتياطيًا في الجرائم التي تقع أثناء أو بسبب أداء عمله.
كانت هذه تفاصيل خبر "تشريعية النواب" تقر ضوابط تفتيش مكاتب المحامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.