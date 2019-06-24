المعاهد الأزهرية تعقد "دروس" تقوية للطلاب الراسبين بالدور الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عقد برامج تقوية للطلاب الراسبين في الدول الأول، في بعض المواد، بمعاهد منطقة القاهرة، بالمجان.

وأوضح قطاع المعاهد، أن برامج التقوية التي تعقد لطلاب الدور الثاني ستكون في مواد "اللغتين العربية والإنجليزية والأنشطة الرياضية ومهارات الخط العربي، وحفظ القرآن الكريم"، مشيرًا إلى أن معهد فتيات الدكتور سيد طنطاوي بدأ في عقد دروس تقوية.

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وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، بدء امتحانات صفوف النقل الابتدائي في السابع من يوليو المقبل، ولمدة ثلاثة أيام، والنقل الإعدادي والثانوي في التاسع من يوليو، على أن تتم عقد امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية في الـ27 من الشهر نفسه.

وقال الشيخ مصطفى وافي رئيس منطقة القاهرة الأزهرية، إن دروس التقوية تعقد للطلاب بحميع المراحل التعليمية، الراسبين في امتحانات الدول الأول.

وأضاف وافي في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أن دروس التقوية غير محددة بعدد من الطلاب، ومتاحة للجميع، ومن يريد الحضور عليه التوجه إلى معهده.