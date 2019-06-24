​الطيب: أئمة الأزهر سفراء سلام ودعائم استقرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأئمة الذين تلقوا منهج الأزهر هم سفراء سلام له في مختلف أنحاء العالم، مشددًا على أنهم يجب أن يكونوا دعائم استقرار وتعايش في مجتمعاتهم، وأن يتصدوا لجميع الأفكار المتطرفة التي تهدد النسيج الاجتماعي.
واستمع فضيلته - خلال لقائه اليوم الاثنين مع مجموعة من الأئمة والخطباء الوافدين المتدربين في الأزهر من عدة دول إسلامية - إلى آراء ومقترحات الأئمة في تطوير برنامج التدريب.
من جانبهم عبر الخطباء عن شكرهم الكبير للأزهر الشريف على رعايته لهم، مؤكدين حرصهم على نشر ما تلقوه في الأزهر من قيم الحوار والسلام المجتمعي عند عودتهم لبلدانهم.
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