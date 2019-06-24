سفير سيراليون: نتطلع لدعم الأزهر في مواجهة الفكر المنحرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أبدى موري فوفانا، سفير سيراليون بالقاهرة، تطلع بلاده لمزيد من الدعم من الأزهر الشريف لمواجهة الفكر المنحرف.

وأعرب فوفانا، خلال لقائه بالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن شكر بلاده العميق على الرعاية التي يلقاها طلابها الدارسين في الأزهر الشريف.

وقال إن سيراليون تتطلع للمزيد من الدعم لأزهر الشريف في المجالات التعليمية والدعوية بما يساعدها على مواجهة الفكر المنحرف، ويسهم في النهوض بالمسلمين في سيراليون.

​من جانبه قال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف يحمل على عاتقه مسؤولية نشر الفكر الصحيح ومواجهة التطرف و الإرهاب وترسيخ قيم التعايش المشترك بين جميع أبناء القارة الأفريقية، مبديًا استعداد الأزهر لتدريب الأئمة والخطباء في سيراليون للتعامل مع القضايا والمستجدات المعاصرة، وتقديم المزيد من المنح لطلاب سيراليون للدراسة في مختلف التخصصات في الأزهر.