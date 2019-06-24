"ويل سبرنج" تنظم مؤتمر "لأني أب" بحضور 100 رجل دين إسلامي ومسيحي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (الخليج 365):

ينظم معسكر "ويل سبرنج"، مؤتمرًا تحت عنوان (لأني أب) خلال الفترة من 24 يونيو إلى 26 يونيو بحضور 50 قسيسًا و50 شيخًا أزهريًا.

وقال بيان صحفي صادر عن "ويل سبرنج"، إن "المؤتمر يعقد تحت مظلة بيت العائلة المصري، وفي إطار الجهود العظيمة التي يقوم بها للحفاظ على صلابة العائلة المصرية التي هي وحدة البناء الأساسية للمجتمع المصري".

وأوضح البيان أن "المؤتمر يأتي في ظل سعي ويل سبرنج التأثير في المجتمع من خلال ترابط الأسرة واستعادة الأدوار المحورية بها، خاصة وأن رجال الدين في مجتمعنا يقومون بالدور الأبوي تجاه رعيتهم من حثٍ ووعظ وتعليم".

ويستضيف المؤتمر "مؤسس حركة (العالم يحتاج إلى أب) العالمية، كاسي كارستنز، التي أُسست عام 2011 بهدف استرداد دور الأب داخل المجتمع، وعودة الأبوة إلى تأثيرها العميق في الأسرة، وبالتالي في المجتمع ككل".

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يشار إلى أن حركة (العالم يحتاج إلى أب) أثرت في خلال أول 3 سنوات في آلاف الرجال عبر 90 دولة.

ومن المقرر أن يركز المؤتمر على دور الأب في بناء العائلة المصرية والدور الأبوي لرجال الدين تجاه رعيتهم.

وسبق أن نظم "ويل سبرنج" فاعلية مع وزارة الهجرة والمصريين في الخارج، قبل شهرين، إذ استضاف الأطفال من أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج؛ لتعميق الهوية والانتماء، وغرس الحس الوطني في هؤلاء الصغار.

وقالت وزيرة الهجرة إن بروتوكول التعاون مع "ويل سبرنج" شهد استقبالًا لأبناء الجيلين الثاني والثالث من دول مختلفة، لربطهم بالوطن الأم، والاهتمام أيضًا بتعلمهم وممارستهم للهجة المصرية، استكمالًا لما تتبناه وزارة الهجرة من رؤية ضمن مبادرة "اتكلم مصري" لحث أبناء المصريين بالخارج على الحديث باللغة المصرية، وبلهجة مصر تحديدًا.