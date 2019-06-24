رئيس الوزراء يزور مركزي الأبحاث بجامعة شتوتجارت وشركة بوش

محمد اسماعيل - القاهرة - شتوتجارت- أ ش أ:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق مركز الأبحاث والتطوير التكنولوجي Arena 2036 التابع لجامعة شتوتجارت الألمانية، والذي يعد بمثابة حاضنة تكنولوجية للأبحاث والتطوير، ويتلقى تمويلاً من الحكومة الألمانية الفيدرالية في إطار سياسة الحكومة الألمانية لدعم جهود الابتكار والتطوير التكنولوجي.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح للآليات التي يعمل من خلالها المركز، والتعاون القائم بينه وبين الشركات الألمانية التي تلجأ له في إطار سعيها لتطوير عمليات الإنتاج والتشغيل والابتكار.

عقب ذلك، توجه رئيس الوزراء والوفد المرافق إلى مركز البحث والتطوير التابع لشركة بوش والمتخصص في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة.

وخلال تواجده في المركز، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه إلى شرح من "أوفيه راشكة" رئيس المجلس الاستشاري لشركة بوش، والذي استهل حديثه بالإشادة بما شهدته مصر من إصلاحات اقتصادية، مثنياً بوجه خاص على عمليات التحديث غير المسبوقة في مجال البنية التحتية والتي شهدتها مصر على مدار الأعوام الخمسة الماضية.

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كما أشاد رئيس المجلس الاستشاري لشركة بوش بالتسهيلات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين وفى مقدمتها تيسير بيئة أداء الأعمال من خلال تقليص المدة اللازمة للترخيص للشركات لتتراوح بين ٧ إلى ٣٠ يوماً فقط بعد أن كانت تصل إلى نحو عام في السابق.

وأكد رئيس المجلس الاستشاري لبوش أن الشركة تتبنى استراتيجيات طويلة الأمد ولا تحكمها النظرة قصيرة المدى عند اختيار مشروعاتها، ومن ثم كان حرص الشركة على اختيار مصر كركيزة لانطلاق الشركة في الإنتاج والتصدير للشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال المجمع الصناعي الذي ستنشئه في العاشر من رمضان.

وأشار رئيس المجلس الاستشاري لشركة بوش إلى أن مركز التطوير التابع للشركة في شتوتجارت تبلغ مساحته نحو مليون متر مربع، وتنفق الشركة ما بين ٦٦٠ إلى ٦٨٠ مليون يورو سنوياً على مجالات البحث والتطوير.

واصطحب "راشكة" رئيس الوزراء والوفد المرافق في جولة بأهم مكونات مركز الأبحاث والتطوير، حيث استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول أهم التطبيقات التكنولوجية التي تعمل عليها شركة بوش في مجالات عدة منها تطبيقات المجال الزراعي، وأخرى في مجال أنظمة الأمان في السيارات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد توجه أمس الأحد إلى ألمانيا، على رأس وفد وزاري، في زيارة يشارك خلالها في أعمال الدورة الثانية والعشرين للمنتدى العربي الألماني.