أخبار مصر | مصر تقدم تعازيها في وفاة رئيس الأركان الإثيوبي ورئيس حكومة إقليم الأمهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تقدم تعازيها في وفاة رئيس الأركان الإثيوبي ورئيس حكومة إقليم الأمهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة الخارجية، بيانًا قالت فيه: تتقدم جمهورية مصر العربية حكومةً وشعباً بتعازيها لحكومة وشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية في وفاة رئيس الأركان الإثيوبي اللواء "ساييري ماكونين"، ورئيس حكومة إقليم الأمهرة وعدد من القيادات.

وتابع البيان: كما تعرب جمهورية مصر العربية عن تعازيها لأسر الضحايا، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.