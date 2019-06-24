أخبار مصر | معلومات الوزراء يعقد ورشة عمل حول "إدماج اعتبارات الحدّ من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معلومات الوزراء يعقد ورشة عمل حول "إدماج اعتبارات الحدّ من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الاثنين ورشة عمل بعنوان "إدماج اعتبارات الحدّ من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة"، بمشاركة المهندس زياد عبد التواب - رئيس المركز ورئيس اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وبحضور رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، هويدا بركات - مدير وحدة التنمية المستدامة ومسؤول ملف تحديث رؤية مصر 2030 بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وانطلقت فعاليات الورشة بكلمة افتتاحية المهندس زياد عبد التواب، رئيس المركز المعلومات، رحَّب خلالها بالمشاركين في ورشة العمل وأوضح التحديات المرتبطة بالتنمية وعلاقتها بالقضايا المتعلقة بمخاطر الكوارث وتغير المناخ.

وتضمنت الورشة العديد من الفعاليات بدأت بعرض تقديمي شرح خلاله محمد حسان - المدير التنفيذي بقطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر – أبرز المفاهيم الأساسية وأطر العمل الدولية في مجال الحد من مخاطر الكوارث.

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كما قدَّمت هويدا بركات عرضا تقديميا حول "رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة" ومؤشرات قياس الأداء وعملية تحديث الرؤية.

واختتمت فعاليات الورشة بعرض تقديمي عن أهداف التنمية المستدامة وأبعاد الحد من مخاطر الكوارث قدمته الأستاذة منى البدري نائب مدير الإدارة العامة للتنمية المستدامة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

تأتي ورشة العمل في إطار جهود قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر في رفع الوعي بقضايا ومفاهيم الحد من مخاطر الكوارث وعلاقتها بالتنمية، وأهمية العمل على تحقيق التنمية المستدامة التي تأخذ بعين الاعتبار مخاطر الكوارث وما قد تمثله من تهديد لمكتسبات التنمية.