مصر | القبض على عاطل لإتجاره في العملات المزورة بالمعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على عاطل لإتجاره في العملات المزورة بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت قوات أمن القاهرة بإلقاء القبض على عاطل يقوم بتزوير الأموال، وتقليدها بهدف التربح، واعترف المتهم أمام رجال المباحث بقيامهم بتزوير الأوراق النقدية، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار اللواء محمد منصور بالواقعة.

كانت البداية عندما وردت معلومات للرائد إسلام بكر رئيس مباحث المعادى بقيام عاطلان بقيامهم بتزوير العملات الورقية فئة ال100 جنية بقصد الترويج، وعلى الفور قام الأول بإعداد فريق من المباحث، وتم إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، وتمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على المتهم وبحوزته 5000 آلاف جنيهآ فئة ال100.

بمناقشة المتهم أعترف بحيازته للأموال المزورة بغرض الإتجار، وأنه قام بذلك عدة مرات سابقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتستكمل النيابة التحقيقات.