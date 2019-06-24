مصر | "امرأة بلا قلب".. "الخليج 365" تكشف كواليس تعذيب "إيمان" لحماها حتى الموت ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "امرأة بلا قلب".. "الخليج 365" تكشف كواليس تعذيب "إيمان" لحماها حتى الموت ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



"رجل عجوز"، شاحب الوجه وممتلئ قلبه بالحزن، لغياب الأحباب من حوله، إثر ظروف الحياة القاسية، كل ما كان يتمناه العيش ما تبقى من العمر في سلام وحب، ولكن قساوة الحياة كانت مرحلته الأخيرة، عندما سيطر الشيطان على قلب وعقل زوجة ابنه، لتتحول لشخصية دموية، لتقطع شرايين تلك الرجل المسن، ولكن سرعان ماتشعر بالذنب، إلى أن تجدد محاولة قتله مرة أخرى لتخبط رأسه بالحائط حتى الموت، الذي كان طلبه الوحيد في الحياة العطف والحنان والسلام. "رجل عجوز"، شاحب الوجه وممتلئ قلبه بالحزن، لغياب الأحباب من حوله، إثر ظروف الحياة القاسية، كل ما كان يتمناه العيش ما تبقى من العمر في سلام وحب، ولكن قساوة الحياة كانت مرحلته الأخيرة، عندما سيطر الشيطان على قلب وعقل زوجة ابنه، لتتحول لشخصية دموية، لتقطع شرايين تلك الرجل المسن، ولكن سرعان ماتشعر بالذنب، إلى أن تجدد محاولة قتله مرة أخرى لتخبط رأسه بالحائط حتى الموت، الذي كان طلبه الوحيد في الحياة العطف والحنان والسلام. انتقلت "الخليج 365"، لمكان الحادث لكشف الجزء الثاني من الحقيقة الغائبة عن المواطنيين، وكيف قتلت تلك الشيطانة ذلك الرجل العجوز. في شارع هادئ بمنطقة بولاق الدكرور، كانت تقطن تلك الأسرة البسيطة وتتكون من "إيمان" وهي الابنة الصغرى، تعول طفلها الصغير ويدعى "آدم" الذي يبلغ من العمر سنة ونصف، تعيش مع والدتها وأختها الكبرى وأخيها، بعد أن سجن زوجها بقضية مخدرات، فجاء والده العجوز، ويدعى "زاهر"، لكي يحتضن ذلك الطفل المسكين ويشعره بفقدان الأب، ولكن كان يريد الرحمة والاهتمام من تلك السيدة نتيجة لكبر سنه، وكانت المفاجأة عندما استيقظ أهالي المنطقة على قتل تلك العجوز.

وقال "م.ع"، أحد الجيران، لـ"الخليج 365"، "جاء أفراد تلك الأسرة من إحدى الشوارع في بولاق الدكرور ليسكنوا بشقة بمنزلنا، نتيجة لقلة ثمن الإيجار، مضيفًا أنهم من لحظة وجودهم لم يختلطوا بأحد من الجيران. كذبت وقالت زوجي يعمل بالسويس وهو متهم بقضية مخدرات

وتابع أحد الجيران، أنهم استاجروا الشقة بالدور الأرضي بمنزلنا، منذ نهاية شهر رمضان، وعرفنا أنهم كانوا يعيشوا بشارع مجاور لنا لمدة 5 سنوات، ولكن انتقلوا لتلك الشقة بسبب قله الإيجار، مضيفًا أننا رأيناهم أسرة بسيطة قمنا على الفور بكتابة عقد الشقة، ولم يخطر ببالنا أن تكون تلك النهاية. وأضاف أيضًا، أن "إيمان"، عندما جاءت لتسكن الشقة هي وأسرتها، فسألنا عن زوجها، ولكن قالت لنا "أن زوجي مسافر السويس للعمل"، وهذا عكس ماقيل وحققت فيه النيابة وعلمنا بعد ذلك،أنه متهم بقضية مخدرات. كان ينادى عليهم للشرب ولكن لا أحد يستجيب

"كنت أسمع صوت الرجل العجوز، قال "ى.ا"، أحد الجيران لـ"الخليج 365"، ووجه ملئ بالحزن على ذلك الرجل المسن الذي لاحول له ولا قوة، قائلًا،"كنت دائمًا أسمع مناداته لهم لكي يشرب أو يأكل"، ولكن لا حد كان يستجيب، مؤكدًا أن "الرجل العجوز"، لا يحظى بأي اهتمام من تلك الأسرة.

"سيدة بلا رحمة"، لم يكن قلبها ملئ بأي مشاعر إنسانية، وسيطر الشيطان على قلبها وعقلها، لتتحول من قلب ملئ بالحنان إلى قلب شيطان، لتسيطر على العقل أفكار الخبث والشر إلى أن يصل للمرحلة النهائية وهي مرحلة القتل.



وأضاف أيضًا، أن كل أفراد الأسرة، كانوا يخرجوا كل صباح ليسترزقوا، وكان يغلق الباب على هذا المسكين دون رعاية، مضيفًا أنه قعيد ويحتاج رعاية وتواجد شخص بجانبه، ولكن كان يحدث العكس، مشيرًا أنه في ذات يوم دخل منزلهم البسيط ورأى تلك العجز نائمًا على مرتبة متواجدة على الأرض.



وكان يجب إيجاد الحقيقة كاملة، فانتقلت "الخليج 365" لمكان مسكنهم الذى عاشوا به لمدة 5 سنوات وأكثر وكانت المفاجأة.



رعاية العجوز بمقابل مادي

"كانت متزوجة قبل ذلك"، بتلك الكلمات بدأ "ح.ا" حديثه لـ"الخليج 365"، تزوجت قبل ذلك من أحد الجيران، وفوجئنا أنها طلقت بعد شهر من الزواج، ولن تمر فترة كبيرة، ألا وأن تتزوج من هذا الشخص الحالي، وانتقلت "إيمان" لمسكن الزوجية الذي أيضًا في شارع من شوارع بولاق، ولكن سرعان ماجاءت لتعيش من جديد مع أسرتها، بسبب سجن زوجها، مشيرًا أنه "متهم بقضية مخدرات وحاليًا مسجونًا لمدة عام".

"أخوها أيضًا مسجون"، أكد أحد الجيران في كلامه، أن أخيها الكبير، كانت من فترة لآخرى يأخذوه للقسم، وعلمنا بعد ذلك أنه كان يتاجر في المخدرات، وذلك بسبب حالتهم المادية، مشيرًا أنه حاليا مسجون في مثل تلك القضايا المشبوهه.

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"كانوا بيستغلوا الراجل عشان فلوس بنته" أضاف أحد الجيران، أنه لاحظ في الفترة الأخيرة تواجد الرجل الكبير معهم، وبسبب أن المنطقة شعبية، علمنا بعد ذلك، أن أبناء تلك الرجل جاءوا به لكي ترعاه زوجة إبنه "إيمان"، وكانت أحد أبناءه تدفع لإيمان مبلغ مالي، مختتمًا كلامه"ظروف الناس صعبة ومنعرفش ليه يسيبوا الرجل المسكين مع تلك الأسرة".



تحقيقات النيابة

استعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تقرير الطب الشرعي الخاص بجثة مسن قتل على يد زوجة ابنه بسبب تبوله اللارادي، وعدم تحملها مسئوليته، بمنطقة بولاق الدكرور، فيما أصدرت النيابة في وقت سابق، قرار بتشريح جثة المسن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، فيما كشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه، أنه مصاب بجرح قطعي في رسغ يده اليسرى وكدمات وسحجات بمنطقة الرأس.



وأمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس المتهمة "إيمان"، في قتل حماها المسن، ويدعى "زاهر" في العقد الثامن من عمره بعد ضرب رأسة أكثر من مرة، لتبوله اللاارادي وعدم تحملها رعايتة، بمنطقة بولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما وجهت لها النيابة تهمة القتل العمد. وأمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس المتهمة "إيمان"، في قتل حماها المسن، ويدعى "زاهر" في العقد الثامن من عمره بعد ضرب رأسة أكثر من مرة، لتبوله اللاارادي وعدم تحملها رعايتة، بمنطقة بولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما وجهت لها النيابة تهمة القتل العمد. وباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق من الزوجة "إيمان"، وتبلغ من العمر 23 عامًا، بسبب ضربها لحماها وقتل الرجل المسن، بعدما ضربت رأسة بالحائط أكثر من مرة، بمنطقة بولاق الدكرور وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، حيث أكدت أنها تزوجت من نجل المجني عليه منذ عدة سنوات، وعاشت معه بمنزلهم بمنطقة ناهيا بدائرة قسم بولاق الدكرور، في البداية كانت حياتها تسير بشكل طبيعي، حتى تغير الوضع منذ لحظة دخول زوجها السجن بعدما تم القبض عليه في قضية مخدرات.



وأكملت المتهمة بالتحقيقات، أن الحالة المادية لم تعد علي يسر، فكانت تخرج لتسترزق، لان لم يكن هناك من ينفق عليها، في غياب زوجها، وفي ذلك الوقت لم تستطيع رعاية والد زوجها لكونه مصاب بأمراض الشيخوخة، وفى بعض الأحيان يتبول لا إراديًا على نفسه، فكان من الصعب عليها التوفيق بين كل ذلك.



وقالت المتهمة في محضر الشرطة: "أنها حاولت قتله بقطع شرايين يده قبل الجريمة بـ3 أيام، إلا أنها لم تتمكن من تنفيذ جريمته، ويوم الواقعة أمسكت رأسه وضربتها في الحائط بسبب تعدي بالسباب والشتائم عليها، فلفظ أنفاسه الأخيرة".



وطلبت السيدة، مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى علي المجنى واعطائها تصريح بالدفن، هربا من المسئولية، إلا أن مناظرة الجثة، كشفت عن وجود كدمة وأثار قطع في الشرايين، ما دفع مفتش الصحة، في الاشتباه بأن الجريمة جنائية وليست وفاة طبيعة، وأجرى اتصالا بقسم شرطة بولاق الدكرور.



وبمواجهة المتهمة انهارت واعترفت بقتله بسبب تضررها من رعايته فتم التحفظ عليها.



وتعود بداية الواقعة، تلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بورود إشارة من مستشفي بولاق الدكرور العام، بوصول مسن جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة تبين أنه مصابا بسحجات برأسه، وجرح قطعي بيده، ووجود شبهة جنائية حول وفاته.



وتمكنت القوات من القبض عليها، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

