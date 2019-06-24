شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تبحث استيراد «أمعاء الأغنام» والعجول العشار من كندا (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طلب المفوض التجاري الكندي في السفارة الكندية في القاهرة من وزارة الزراعة بموافاتهم بالمواصفات الفنية والشهادات الصحية الجديدة لتصدير أحشاء الأغنام إلى مصر من كندا، لاستخدامها في الصناعات المختلفة، بالإضافة إلى استيراد العجول العشار وتحت العشار من كندا.

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جاء ذلك على هامش اللقاء الذي جمع الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة القنصل الاقليمي الكندي للشؤون الزراعية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تومي كوتور، والمفوض التجاري بالسفارة الكندية بالقاهرة، لدراسة أوجه التعاون المختلفة في الإنتاج الحيواني وزيادة الصادرات الزراعية وبحضور رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ورئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري والفحوص وممثلين من الحجر الزراعي والإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية.

وقالت «محرز»، إنه تم الاتفاق على تشجيع المستوردين الكنديين على استيراد الفراولة والعنب والبطاطس من جمهورية مصر العربية، وتسهيل إجراءات والتغلب على أي مشاكل فنية تواجه هذه الإجراءات، مشيرة إلى إنه تم عرض الجانب الكندي تقديم الدعم الفني في مجال صناعة الألبان والتحسين الوراثي وتطوير مراكز التلقيح الصناعي والتدريب وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وأضافت نائب وزير الزراعة، أنه تم مناقشة إمكانية التعاون في استيراد عجول العشار وتحت العشار لإنتاج الألبان واللحوم من كندا، وتقديم الدعم الفني في قطاع إنتاج الألبان، وأيضا استيراد الأسماك البحرية بعد مراجعة الشهادات الصحية مع الإدارة المركزية للحجر البيطري في مصر والموافقة عليها لتسهيل استيراد الحيوانات الحية والأسماك من كندا.