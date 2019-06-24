شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين المصرية تفوز برئاسة مجموعة شمال أفريقيا باتحاد المنظمات الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت نقابة المهندسين المصرية، الاثنين، بمنصب «رئيس مجموعة شمال أفريقيا»، ونائب رئيس اتحاد المنظمات الهندسية الأفريقية، جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع الاتحاد اليوم بتونس.

وصرح المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة، ومقرر لجنة الإعلام، بأن مجموعة دول شمال أفريقيا بالاتحاد تضم كلا من «مصر وليبيا والسودان وتونس والجزائر والمغرب»، موضحا أن اتحاد المهندسين الأفارقة مقسم لخمس مناطق منها منطقة شمال أفريقيا، التي فازت مصر برئاستها.

وأضاف «شفيق» أن نشاط نقابة المهندسين في أفريقيا خلال الأشهر القليلة الماضية لفت أنظار الجميع، حيث تم توقيع عدة بروتوكولات مع عدة دول أفريقيا منها أوغندا، ورواندا، وتنزانيا، وقامت النقابة فعليا بتدريب أعداد من المهندسين الأفارقة، مؤكدا أن مجلس النقابة الحالي برئاسة المهندس هاني ضاحي يعمل بكل جد على هذا الملف المهم.