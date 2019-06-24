شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف: روسيا تدعم الحوار بين إيران والعرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن موسكو تدعم الحوار بين إيران والعرب، بهدف ترسيخ الأمن في منطقة الخليج العربي.

وأشار وزير الخارجية الروسية إلى أن الموضوع الإيراني يقلق إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن موسكو لديها قلق من محاولات تحويل سوريا إلى منطقة نزاع بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة.

من جانبه، قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن الدول العربية ليست مقاطعة لمؤتمر المنامة في البحرين، مشيرا إلى أن مشاركة مصر تأتي ضمن حرصها على دعم كافة الأطراف التي تعمل على الوصول إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.