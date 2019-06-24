"6 ملايين موظف مش بيشتغلوا".. برلمانية تنتقد وقف التعيينات بالحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:
انتقدت النائبة شادية خضير، توقف الحكومة عن تعيين موظفين جدد في الهيكل الإداري للدولة، مطالبة الحكومة بضرورة إعادة النظر في موقفها الحالي والعمل على فتح باب التعيينات لسد العجز في العديد من الجهات الحكومية.
وقالت "خضير"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة الموازنة العامة للدولة، إن فزاعة الـ6 ملايين موظف العاملين بالدولة "لا يشتغلون"، تسببت في وقف التعيينات لافتة إلى أن طلبة المدارس هم الذين يقومون الآن بتنظيف الفصول بسبب عدم وجود عمالة.
وتابعت: "وزارة الصحة يوجد لديها العديد من الموظفين الذين يعملون منذ أكثر من 10 سنوات ولم يتم تعيينهم مشددة على ضرورة حل تلك الإشكالية الكبيرة".
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