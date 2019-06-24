مصرع طفل داخل مسجد في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

لقي طفل مصرعه، اليوم الاثنين، داخل مسجد في نجع العمدة التابع لمنطقة الشواشنة بمحافظة الفيوم.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد محمد زيدان مأمور قسم شرطة مركز الشواشنة بوفاة "أحمد عبد الهادي إبراهيم" 15 سنة داخل أحد المساجد في نجع العمدة.

تبين من تحريات الرائد عبد الله عثمان رئيس مباحث الشواشنة تحت إشراف اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم، أن الطفل غافل والده الذي يعمل خادمًا للمسجد، وتوجه ناحية أسلاك الكهرباء الخاصة سماعات الصوت، وصعقه "سلك مكشوف" ما تسبب في وفاته على الفور.

جرى نقل جثة الطفل إلى مستشفى أبشواي المركزي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت نيابة المركز تمهيدًا لتتولى التحقيق.