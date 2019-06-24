مصر | الأربعاء.. الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يفتتح مؤتمر الرقابة والتفتيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأربعاء.. الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يفتتح مؤتمر الرقابة والتفتيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، يوم الأربعاء المقبل، بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر الثاني للمسؤولين عن الرقابة والتفتيش في وزارات الداخلية العربية.

ويشارك في هذا المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

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وسيناقش المؤتمر عدداً من القضايا الهامة من بينها: تصور نموذجي لإدارة متخصصة بالرقابة والتفتيش في وزارة الداخلية من حيث الهيكل التنظيمي والمهام، والأساليب الحديثة في الرقابة على أعمال الأجهزة الأمنية العربية، ودور الرقابة والتفتيش في دعم الحوكمة.

وسيستعرض المؤتمر تجارب عدد من الدول العربية في مجال سير العمل في الإدارات المعنية بالرقابة والتفتيش في وزارات الداخلية لديها.

وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.