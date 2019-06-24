مصر | إحالة سيدتين بتهمة سرقة قائدي السيارات بزعم التحرش بهما للمحاكمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة سيدتين بتهمة سرقة قائدي السيارات بزعم التحرش بهما للمحاكمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة النزهة، بإحالة سيدتين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة قائدي السيارات بزعم التحرش بهما.

وتعود البداية تلقى قسم شرطة النزهة، بلاغا من سائق بأنه حال سيره بالسيارة (أجرة) قيادته بشارع جسر السويس بدائرة القسم، استوقفه سيدتين "أدلى بأوصافهما التقريبية" وطلبا منه توصيلهما لإحدى المناطق بدائرة القسم، وعقب استقلالهما السيارة قامتا بتهديده بالإدعاء بتحرشه بهما، واستوليا منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالى وهربتا.

وبإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة، وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها سيدتين، وتم القبض عليهما وإحالتهما للنيابة التى قررت حبسهما.